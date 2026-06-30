Глава ООН подчеркнул, что безопасность и благополучие миллионов палестинских беженцев находятся под угрозой

Генеральный секретарь ООН призвал оказать финансовую поддержку БАПОР Глава ООН подчеркнул, что безопасность и благополучие миллионов палестинских беженцев находятся под угрозой

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал оказать финансовую поддержку Агентству ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев на Ближнем Востоке (БАПОР) и предупредил, что дефицит денежных средств в UNRWA чреват серьезными последствиями для стабильности всего региона.

Гутерриш выступил на конференции по сбору пожертвований для БАПОР, прошедшей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Отметив, что сегодня безопасность и благополучие миллионов палестинских беженцев находятся под угрозой, он подчеркнул, что, несмотря на перемирие, объявленное в Газе в октябре 2025 года, в результате израильских атак погибло более 1000 палестинцев, а на оккупированном Западном берегу реки Иордан насилие продолжается.

Генсек отметил, что палестинцы на протяжении многих поколений полагались на БАПОР, и заявил: «Однако положение Агентства становится всё более опасным. Оно сталкивается с масштабными ограничениями на всей территории оккупированных палестинских земель и испытывает дефицит денежных средств, что ставит под угрозу его деятельность во всём регионе».

Отметив, что, несмотря на болезненные жесткие финансовые меры, у агентства сохраняется дефицит в размере 100 миллионов долларов, Гутерриш заявил: «Кризис ликвидности, ставящий под угрозу способность БАПОР выполнять свою миссию, вызывает у меня глубокую озабоченность».

⁠UNRWA — это стабилизирующая сила в эпоху нестабильности

Напомнив, что БАПОР предоставляет жизненно важные услуги 2,6 миллионам человек, генсек предупредил, что существующий дефицит денежных средств влечет за собой серьезные последствия для всего региона, и охарактеризовал БАПОР как «стабилизирующую силу в эпоху нестабильности».

Генеральный секретарь выразил ужас по поводу продолжающихся попыток подорвать работу БАПОР: «Дезинформация, кампании по дискредитации, законодательные меры, оперативные ограничения, дипломатические препятствия. Эти действия угрожают благополучию миллионов палестинцев».

Глава ООН также обратил внимание на то, что с октября 2023 года в Газе было убито более 390 сотрудников ООН: «Все здания Агентства в секторе Газа были повреждены или разрушены. Уже около 18 месяцев ни одному из международных сотрудников не разрешается въезжать на оккупированные палестинские территории».

Подчеркнув, что БАПОР играет жизненно важную роль в обеспечении гуманитарных условий, необходимых для справедливого и прочного политического урегулирования на основе принципа «два государства» в Палестине, Антониу Гутерриш призвал государства-члены ООН оказать Агентству политическую и финансовую поддержку.

«Я уверен, что вы будете и впредь отстаивать интересы Агентства и всех, кому оно оказывает помощь», - резюмировал Антониу Гутерриш.