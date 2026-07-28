С октябре 2023 года на Западном берегу биты по меньшей мере 1 182 палестинца, около 13 000 получили ранения и почти 24 000 человек арестованы

Генеральный секретарь ООН осудил нападения израильских оккупационных сил на Западном берегу С октябре 2023 года на Западном берегу биты по меньшей мере 1 182 палестинца, около 13 000 получили ранения и почти 24 000 человек арестованы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник осудил нападения израильских оккупантов на палестинские населённые пункты на оккупированном Западном берегу, в том числе нападения на две мечети.

«Генеральный секретарь осуждает нападения израильских поселенцев на палестинские общины на оккупированном Западном берегу, в том числе, по имеющимся сообщениям, поджоги двух мечетей, акты вандализма в отношении частной собственности, а также нападения, направленные против палестинцев и их средств к существованию», — заявил журналистам официальный представитель ООН Фархан Хак.

Хак заявил, что нападения на культовые сооружения являются «отвратительными и неприемлемыми», и предупредил, что они грозят дальнейшим обострением и без того нестабильной ситуации.

«Генеральный секретарь призывает оперативно установить личности виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с обязательствами Израиля по международному праву», — сказал он.

Гутерриш призвал израильские власти принять немедленные меры для предотвращения дальнейших нападений поселенцев на палестинцев и их имущество, включая культовые сооружения.

«Генеральный секретарь также призывает израильские власти принять немедленные и эффективные меры для предотвращения дальнейших нападений поселенцев на палестинцев или их имущество, включая места отправления культа, а также обеспечить защиту гражданского населения», — заявил Хак.

Нападения со стороны израильской армии и оккупантов на Западном берегу усилились с момента начала Израилем геноцида в секторе Газа в октябре 2023 года. Согласно официальным палестинским данным, за тот же период на оккупированной территории убиты по меньшей мере 1 182 палестинца, около 13 000 получили ранения и почти 24 000 человек арестованы.