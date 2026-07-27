Генеральный секретарь ООН: Израиль должен оставить Сирию в покое Сирия стала символом региональной стабильности и мира - заявил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, отметив, что нарушения со стороны Израиля на территории Сирии являются недопустимыми, заявил: «Израиль должен оставить Сирию в покое».



В интервью сирийскому государственному телеканалу «Эль-Ихбарие» Гутерриш высказал свою оценку действий Израиля на территории Сирии.



«Израиль должен оставить Сирию в покое. Нарушения со стороны Израиля недопустимы», — заявил Гутерриш, подчеркнув, что Сирии необходимо предоставить право самостоятельно определять свое будущее.



Генсек, указав на то, что некоторые санкции в отношении Сирии по-прежнему остаются в силе, заявил, что их необходимо снять и оказать сирийскому правительству конкретную финансовую поддержку.



Отметив, что международное сообщество обязано поддерживать Сирию, политик заявил: «Сирия стала символом региональной стабильности и мира».



Генеральный секретарь ООН отметил, что посещение тюрьмы Седная, где многие люди подвергались пыткам и были убиты, произвело на него глубокое впечатление, и подчеркнул, что одним из вопросов, которые волнуют его больше всего, является неизвестность о том, живы ли пропавшие без вести люди или мертвы.



Возвращение перемещенных лиц



Коснувшись также гуманитарной ситуации в Сирии, Гутерриш отметил, что значительное число перемещенных лиц возвращается в свои регионы.



Он подчеркнул необходимость оказания особой поддержки пострадавшим и их семьям, а также призвал обеспечить доставку необходимой помощи выжившим.



Генсек отметил, что число внутренне перемещенных лиц быстро сокращается, он подчеркнул важность международной поддержки для восстановления стабильности и развития Сирии.



Антониу Гутерриш также подчеркнул, что в течение 15 лет не посещал Сирию из-за репрессий, которые свергнутый режим Асада применял в отношении сирийцев, добавив, что этот визит имеет для него особое значение.