Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский возложили цветы к Стене памяти в Киеве

Генеральный секретарь НАТО прибыл с визитом в Украину Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский возложили цветы к Стене памяти в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину в среду, 3 июня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Начали визит Североатлантического совета НАТО в Украину с оказанием почестей памяти павших украинских воинов у Стены памяти, отметил глава государства.

На церемонии присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне, а также постоянные представители и заместители постоянных представителей всех 32 стран — членов НАТО, следует из публикации.

«Мы ценим этот знак уважения со стороны представителей Альянса к нашим воинам, которые защищали нашу страну и всю Европу от российского зла. Очень важно помнить каждого и каждую, благодаря кому у нас есть возможность жить свободно и выбирать свой образ жизни», - отметил Владимир Зеленский.

Марк Рютте прибыл в Киев утром, в среду, 3 июня. О начале визита, который заранее не аносировался, сообщил также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании Х.

«Рад приветствовать генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве для переговоров с президентом Зеленским и важных встреч. Мы глубоко ценим единство и силу НАТО в поддержке Украины, когда мы вместе защищаем трансатлантическую безопасность», – заявил глава МИД.

В последний раз глава военно-политического блока посещал Украину третьего февраля.