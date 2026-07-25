Генеральная Ассамблея ООН продлила срок полномочий Фолькера Тюрка

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) продлила срок полномочий Фолькера Тюрка в качестве Верховного комиссара ООН по правам человека еще на четыре года, несмотря на возражения Соединенных Штатов и России.

В ходе голосования 144 страны проголосовали «за» продление срока полномочий Тюрка.

Десять стран, включая Соединенные Штаты, Россию и Израиль, проголосовали «против», еще 13 - воздержались.

Фолькер Тюрк занимает пост Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. По итогам голосования назначение Тюрка на второй срок было окончательно утверждено в период с 12 октября 2026 года по 11 октября 2030 года.

После сообщений о продлении срока полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года неправительственная организация UN Watch, известная своей произраильской позицией и мониторингом деятельности ООН, запустила кампанию.

Организация обрушилась на Тюрка с критикой в соцсетях, обвинив его в том, что он 58 раз осуждал Израиль за время своего пребывания в должности, а США — чаще, чем Китай, Северную Корею и Кубу, а также охарактеризовал ответ Ирана на атаки США и Израиля как «ответные меры».

Между тем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил признательность за работу Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.