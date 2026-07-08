При заказе сегодня готовы поставить союзникам современные радары и системы ПВО менее чем за два года - Ахмет Акйол

Гендиректор ASELSAN: Мы — одна из самых быстрорастущих компаний Европы При заказе сегодня готовы поставить союзникам современные радары и системы ПВО менее чем за два года - Ахмет Акйол

Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол заявил, что компанию выгодно отличает от европейских производителей высокий уровень серийного производства.

«Мы открыто заявляем из Анкары: если заказ будет размещен сегодня, то большинство наших наиболее сложных радиолокационных систем и комплексов противовоздушной обороны, включая средства ПВО, смогут быть поставлены союзникам менее чем за два года», сказал он «Анадолу» по итогам участия в панельной дискуссии по вопросам обороны, организованной на полях 36 го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО Управлением коммуникаций при администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности и фондом SETA в рамках программы «Союзники в Анкаре».

Глава компании отметил, что экосистема оборонной промышленности Турции отличается высокой степенью комплексности и охватывает практически все ключевые направления отрасли.

По его словам, на этапе «НАТО 1.0» стратегическое значение Турции определялось прежде всего ее географическим положением. На этапе «НАТО 2.0» страна уже рассматривалась как вторая по численности военная сила альянса. Сегодня же, в эпоху «НАТО 3.0», ключевым фактором становится потенциал оборонной промышленности.

Акйол подчеркнул, что, обладая выгодным географическим положением и значительными возможностями в сфере обороны, Турция превратилась в одного из ведущих поставщиков продукции оборонного назначения для стран НАТО.

Он напомнил, что в мировой оборонной отрасли выполнение заказов традиционно занимает два, три, а иногда и четыре года, однако ASELSAN удалось существенно сократить эти сроки.

«В прошлом году мы выполнили 28% всех заказов в течение того же года, в котором они были получены. Это стало прямым результатом нашего промышленного потенциала. Только за последние два года мы увеличили серийные производственные мощности на 40%. В настоящее время в Анкаре создается одна из крупнейших в мире производственных баз для выпуска систем противовоздушной обороны. Объем инвестиций в этот проект превышает 2 миллиарда долларов. Кроме того, у нас чрезвычайно динамичный инновационный цикл, благодаря которому мы опережаем многие компании», — отметил глава ASELSAN.

- Потенциал Турции очевиден

Акйол также подчеркнул, что компания предлагает заказчикам не только проверенные временем разработки, но и продукцию, выпускаемую в условиях серийного производства, эффективность которой подтверждается постоянной оперативной обратной связью.

По его словам, именно это является тем уникальным преимуществом, которое отличает ASELSAN от большинства европейских производителей.

«Это успех не только ASELSAN и ROKETSAN, но и всей нашей экосистемы, объединяющей более трех тысяч местных поставщиков. Это отражение потенциала всей турецкой оборонной промышленности. Я хорошо знаком со сроками производства и графиками поставок европейских компаний и не считаю, что они располагают сопоставимым уровнем готовности», - отметил он.

Европейским государствам и правительствам следует задуматься о том, чтобы при формировании долгосрочной стратегии отдавать предпочтение открытому рынку и добросовестной конкуренции, а не закрытым механизмам, сказал глава компании.

Открытая конкуренция позволит заказчикам получать более качественную продукцию по более конкурентоспособной цене, заявил он. «Мы, как турецкая оборонная промышленность, способны предложить лучшие решения, и уже неоднократно доказали это в различных странах. Потенциал Турции очевиден. Убежден, что Турция и ее оборонная промышленность будут вносить еще более значительный вклад в обеспечение коллективной безопасности НАТО, чем прежде», — добавил Акйол.

