Гендиректор российского производителя боевых дронов «Уралдронзавод» пострадал при взрыве машины

Ulviyya Amoyeva
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Гендиректор «Уралдронзавода», одного из передовых производителей боевых дронов в РФ, Владимир Ткачук тяжело ранен в результате взрыва машины, сообщили российские государственные СМИ в среду, 5 августа.
Генеральный директор «Уралдронзавода», который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины, следует из сообщения. Отмечается, что Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», - сообщили российским СМИ источники.
Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и квалификацию инцидента.
Предприятие ООО «Уралдронзавод» производит в городе Екатеринбург Свердловской области РФ FPV-дроны «Упырь».
Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, FPV-дрон «Упырь» разработан для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.