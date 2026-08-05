Владимир Ткачук в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь - российские госСМИ

Гендиректор российского производителя боевых дронов «Уралдронзавод» пострадал при взрыве машины Владимир Ткачук в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь - российские госСМИ

Гендиректор «Уралдронзавода», одного из передовых производителей боевых дронов в РФ, Владимир Ткачук тяжело ранен в результате взрыва машины, сообщили российские государственные СМИ в среду, 5 августа.

Генеральный директор «Уралдронзавода», который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины, следует из сообщения. Отмечается, что Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», - сообщили российским СМИ источники.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и квалификацию инцидента.



Предприятие ООО «Уралдронзавод» производит в городе Екатеринбург Свердловской области РФ FPV-дроны «Упырь».

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, FPV-дрон «Упырь» разработан для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

