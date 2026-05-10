Гендиректор «Росатома» заявил, что компания больше не будет работать с Siemens

Лихачев обвинил Siemens в нарушении контрактных обязательствах в качестве поставщика

«Росатом» больше не будет сотрудничать с немецкой компанией Siemens в рамках проектов по строительству атомных электростанций.

Об этом журналистам в Москве заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, Германия из-за отказа от атомной энергетики потеряла свою роль на глобальном рынке. «И, к сожалению, еще и ухудшили непотребным поведением в качестве наших поставщиков», - отметил глава «Росатома».

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» нашел альтернативных поставщиков «и у себя, и в дружественных странах».

«И весь комплекс решений и по системам управления, АСУ ТП, по электротехнике, по системе выдачи мощности теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens», — добавил глава «Росатома».

«Росатом» объявил о расторжении контракта с Siemens по проекту строительства венгерской АЭС «Пакш-2» из-за невыполнения немецкой компанией контрактных обязательств в феврале.

В рамках решения об отказе от атомной энергетики Германия закрыла последние атомные электростанции в 2023 году.

Компания Siemens прекратила поставки оборудования по действующим контрактам с «Росатомом» под предлогом санкций — начиная с 2022 года.

