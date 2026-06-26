Гендиректор МАГАТЭ: инспекторы агентства получат доступ к ядерным объектам Ирана

Salih Okuroğlu, Abdulrahman Yusupov
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Ядерные объекты Ирана, подвергшиеся атакам США и Израиля, будут проверены инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках подписанного между США и Ираном меморандума.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Японию.
По его словам, инспекторы МАГАТЭ уже провели предварительные консультации с иранскими официальными лицами для обсуждения технических вопросов. Глава агентства выразил надежду на ускорение усилий в этом направлении.
Гросси отметил, что первоочередной задачей любого визита инспекторов МАГАТЭ в Иран является физическая проверка целостности пломб на ранее проверенных ядерных материалах, а также выявление возможных случаев пропажи
Гендиректор подчеркнул, цель американо-иранского соглашения состоит в том, чтобы «обеспечить, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие». При этом он отметил, что иранское правительство четко заявило, что у него нет подобных намерений.