По словам Рафаэля Гросси, это обозначено в соглашении между Вашингтоном и Тегераном

Гендиректор МАГАТЭ: инспекторы агентства получат доступ к ядерным объектам Ирана По словам Рафаэля Гросси, это обозначено в соглашении между Вашингтоном и Тегераном

Ядерные объекты Ирана, подвергшиеся атакам США и Израиля, будут проверены инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках подписанного между США и Ираном меморандума.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Японию.

По его словам, инспекторы МАГАТЭ уже провели предварительные консультации с иранскими официальными лицами для обсуждения технических вопросов. Глава агентства выразил надежду на ускорение усилий в этом направлении.

Гросси отметил, что первоочередной задачей любого визита инспекторов МАГАТЭ в Иран является физическая проверка целостности пломб на ранее проверенных ядерных материалах, а также выявление возможных случаев пропажи

Гендиректор подчеркнул, цель американо-иранского соглашения состоит в том, чтобы «обеспечить, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие». При этом он отметил, что иранское правительство четко заявило, что у него нет подобных намерений.