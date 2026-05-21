Гендиректор «Анадолу»: борьба с дезинформацией стала первостепенной задачей во всем мире Сердар Карагёз принял участие в Генеральной ассамблее и весенней конференции Европейского альянса информационных агентств (EANA)

Борьба с дезинформацией стала первостепенной задачей во всем мире. Ответственность за защиту общества от дезинформации ложится на такие авторитетные агентства, как «Анадолу».

Об этом председатель Совета директоров и генеральный директор «Анадолу» Сердар Карагёз заявил по итогам участия в Генеральной ассамблее и весенней конференции Европейского альянса информационных агентств (EANA) в Гааге под эгидой нидерландского национального агентства ANP.

Он отметил, что информационные агентства, собираясь вместе, обмениваются знаниями и опытом в области методов борьбы с дезинформацией, акцентируют внимание на том, что борьба с дезинформацией не может вестись поодиночке и должна осуществляться общими усилиями.

«Анадолу» также получил возможность рассказать другим информационным агентствам о борьбе с дезинформацией с помощью созданной в этих целях «Линии проверки» (Teyit Hattı)», - привлек внимание Карагёз.

Гендиректор агентства подчеркнул, что в ближайшие годы мир будет больше всего говорить о дезинформативном и манипулятивном медийном контенте. «Ответственность за защиту общества от этого ложится на такие авторитетные агентства, как наше», - подчеркнул Карагёз в этой связи.

Производить ложь дешево, проверять правду — дорого

Заместитель генерального директора независимой украинской аналитической платформы по проверке достоверности информации «Vox Ukraine» Светлана Слипченко в своем выступлении на конференции заявила, что основная проблема заключается не в том, что является фейком, а в том, какой вред наносит дезинформация.

Она отметила, что дезинформация привлекает внимание, подрывает доверие и разрушает ощущение общей реальности, а причиняемый ею вред имеет гораздо более широкий масштаб.

Европейцы считают фальшивые новости самой большой угрозой для демократии, продолжила Слипченко. «Поэтому дезинформация для граждан — это уже не просто сиюминутная проблема, а демократическая угроза», - сказала она.

По ее словам, начинает формироваться «скоординированная экосистема» по распространению дезинформации. «Это атака на инфраструктуру понимания обществом правды»,- подчеркнула замглавы агентства.

Слипченко отметила, что главная цель дезинформации больше не заключается в том, чтобы убедить людей, а скорее сосредоточена на «изматывании и истощении». «Производить ложь дешево, а проверять правду — дорого. Когда общество больше не может достичь консенсуса по основополагающим фактам, механизмы принятия решений ослабевают, общественные дискуссии становятся более уязвимыми для манипуляций, а реакция на кризисы замедляется. Поэтому дезинформация — это не просто проблема модерации контента, это проблема демократической управляемости», - сказала она.

Слипченко добавила, что Украина может служить своего рода системой раннего предупреждения для Европы и даже для всего мира.

ИИ развивается невероятно быстро

Основатель компании Verify Нильс Бауман, в свою очередь, заявил, что одной из самых больших проблем, стоящих сегодня перед информационными агентствами, является адаптация к миру, ориентированному на искусственный интеллект, при сохранении устойчивой бизнес-модели и продолжении предоставления достоверной информации и оригинальных изображений.

Бауман отметил, что сохранение ценности реальных и оригинальных изображений стало для отрасли важнее, чем когда-либо. «В то же время искусственный интеллект развивается с невероятной скоростью. Мы не можем это игнорировать. Нам необходимо адаптироваться к новой ситуации»,- добавил он.

Ричард Картер, руководитель Гаагского бюро французского информационного агентства Agence France-Presse (AFP), рассказал, что агентство выявляет дезинформацию с помощью системы «Проверка AFP» и после ее обнаружения вносит значительный вклад в снижение видимости ложной информации.

Демократические общества и образ жизни находятся под угрозой

Саман Назари, исследователь из неправительственной организации Alliance4Democracy, занимающейся борьбой с дезинформацией, заявил, что игроки, распространяющие дезинформацию, добиваются все больших успехов, а демократии находятся под интенсивной атакой авторитарных сил.

Она отметила, что такие игроки хорошо финансируются, используют передовые технологии и комплексные методы. «Наши демократические общества и образ жизни находятся под угрозой»,- предостерег Саман Назари, подчеркнув необходимость выявления манипулятивного поведения и усиления законодательных мер.

Генеральная ассамблея и Весенняя конференция EANA, членами которой являются 34 европейских информационных агентства, включая «Анадолу», в этом году прошла на тему «Мир дезинформации: вызовы, стоящие перед информационными агентствами, и пути их решения».

