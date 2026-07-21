Галерея, из которой в октябре 2025 года похитили драгоценности, вновь примет посетителей уже 22 июля

Галерея Аполлона в Лувре вновь откроется для посетителей Галерея, из которой в октябре 2025 года похитили драгоценности, вновь примет посетителей уже 22 июля

Галерея Аполлона в парижском Лувре, где в 2025 году были похищены исторические реликвии, впервые откроется для посетителей после ограбления. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно сообщению, галерея, из которой в октябре 2025 года злоумышленники, разбив витрины, похитили драгоценности, вновь примет посетителей уже 22 июля.

При этом витрины в галерее будут демонтированы, а ранее экспонировавшиеся ювелирные изделия выставляться не будут.

Директор Лувра Кристоф Лерибо в интервью газете Le Parisien сообщил, что после ограбления все ценные коллекции и экспонаты, ранее представленные в Галерее Аполлона, были вывезены из музея.

Похищение исторических реликвий



Всемирно известный Лувр, в коллекции которого насчитывается около 35 тыс. экспонатов, подвергся ограблению 19 октября 2025 года.

Из Галереи Аполлона, где выставлялись драгоценности французской короны, были похищены девять экспонатов, представляющих «неоценимую историческую ценность». Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, которую, предположительно, грабители обронили при бегстве, позднее была обнаружена за пределами музея в поврежденном состоянии.

Четверо преступников похитили восемь исторических украшений, а само ограбление заняло всего семь минут.

Подозреваемые были задержаны примерно через две недели после преступления, однако похищенные исторические реликвии до сих пор не найдены.