Газе: число погибших в результате израильских атак приблизилось к 72,6 тысячи

Zeynep Hilal Duran, Elmira Ekberova
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 593 человек, сообщает Минздрав Газы.
По данным ведомства, за последние 24 часа в больницы были доставлены 7 погибших и 18 раненых.
Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате атак погибли 817 человек, еще 2 296 получили ранения, а под завалами обнаружены 762 тела.
Общее число раненых с начала эскалации достигло 172 399 человек. В ведомстве также заявляют, что под обломками разрушенных зданий в секторе Газа могут оставаться тысячи тел.