Губернатор Волгоградской области заявил о повреждении гражданской инфраструктуры и госпитализации пяти человек после ударов по области

В Wildberries сообщили о пожаре на логистическом объекте в Волгограде после атаки БПЛА Губернатор Волгоградской области заявил о повреждении гражданской инфраструктуры и госпитализации пяти человек после ударов по области

На одном из логистических объектов компании Wildberries в Волгограде после атаки произошло возгорание, сообщили в компании.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

По предварительной информации компании, пострадавших нет. В Wildberries также сообщили, что логистические цепочки были оперативно перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов продолжаются на других объектах.

Между тем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на пятницу подразделения ПВО отражали «массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов» на объекты региона.

По словам главы региона, повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. Кроме того, были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.

По его данным, пять человек были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем, украинские СМИ поделились фотографиями 23 складов Wildberries в РФ, пометив некоторые из ник как пораженные цели.