Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что вследствие атаки на промышленных территориях пострадали 6 человек

В Wildberries сообщили об эвакуации объекта в Рязани Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что вследствие атаки на промышленных территориях пострадали 6 человек

Рязанский склад компании Wildberries временно не принимает поставки, тогда как хранящиеся на объекте товары временно сняты с продажи. Об этом сообщают представители компании в Telegram-канале «WB Партнеры».

«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что поставки временно можно перенаправить на склад во Владимире.

Ранее в Wildberries заявили об ограничении доступа к складу в Рязани.

«Доступ в сортировочный комплекс «Рязань: Тюшевская» временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Сообщим дополнительно, когда работа будет восстановлена», – сообщили на официальном портале Wildberries.

В компании также объявили об эвакуации объекта по соображениям безопасности.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, в свою очередь, заявил, что вследствие атаки на промышленных территориях пострадали 6 человек.

«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что логистический объект Wildberries в Удмуртии ограничил работу, в частности, склад «Сарапул» временно не будет принимать поставки.

«Пожалуйста, не торопитесь отменять поставки. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее»,— говорится в сообщении.

При этом причину, по которой работу склада приостановили, компания не назвала.

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что в небе над Удмуртией был уничтожен БПЛА. «По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», - написал он в соцсети.

Серия ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам компании Wildberries в различных регионах России произошла в период с 18 по 25 июля. По данным российских властей и самой компании, атакам подверглись как минимум семь объектов, в результате чего есть погибшие, пострадавшие и значительные повреждения складской инфраструктуры.

Первый крупный инцидент произошел 18 июля. Под удар попали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске, по информации региональных властей и компании, погибли сотрудники склада, несколько человек получили ранения. В Электростали после падения обломков беспилотников возник масштабный пожар, ликвидация которого продолжалась несколько дней.

В последующие дни сообщалось об угрозе атак и новых ударах по логистическим объектам компании. В частности, 20–22 июля была объявлена эвакуация персонала склада в Коледино, а также сообщалось об атаке на логистический центр в Невинномысске Ставропольского края.

23–24 июля беспилотники атаковали объекты Wildberries в Краснодаре, Шушарах под Санкт-Петербургом, Уткиной Заводи Ленинградской области и Симферополе. В компании заявили, что благодаря своевременной эвакуации удалось избежать новых жертв, однако часть складских помещений и товаров получила повреждения.

25 июля из-за угрозы атаки БПЛА была временно приостановлена работа логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. После проверки безопасности объект возобновил работу в штатном режиме.

Украинская сторона заявляет, что удары наносились по объектам, которые, по ее данным, могли использоваться для хранения и распределения продукции двойного назначения, включая электронные компоненты. Российские власти и Wildberries отвергают эти утверждения, подчеркивая, что атакованные объекты являются гражданской логистической инфраструктурой.