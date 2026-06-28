США обвинили Иран в новой атаке с применением БПЛА на нефтяной танкер под панамским флагом

В CENTCOM сообщили об ударах по Ирану в ответ на «атаки на коммерческое судоходство» США обвинили Иран в новой атаке с применением БПЛА на нефтяной танкер под панамским флагом

Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сославшись на «атаки Ирана на коммерческие перевозки» в Ормузском проливе.

Об этом Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в аккаунте в социальной сети американской компании Х.

«Силы CENTCOM по указанию главнокомандующего (президента США Дональда Трампа) нанесли дополнительные удары по различным объектам в Иране 27 июня», - следует из публикации.

В CENTCOM напомнили, что удары США стали ответом на вчерашние атаки Ирана на коммерческое судно.

Ирану была «предоставлена возможность соблюдать соглашение о прекращении огня», однако сегодня утром Иран «не выбрал этот путь», осуществив новую атаку с применением БПЛА на танкер под панамским флагом, перевозивший нефть, отметили в ведомстве.

«Сегодня силы CENTCOM нанесли удары в качестве прямого ответа на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческих морских перевозок. Военные самолеты США поразили военную разведывательную инфраструктуру Ирана, системы связи, позиции ПВО, склады для хранения беспилотников и средства постановки мин», - следует из текста публикации.

В заявлении также отмечается, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, силы США находятся «в состоянии повышенной готовности, обладают высокой сдерживающей способностью и готовы к действиям в любой момент».