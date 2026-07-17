В CENTCOM заявили об уничтожении морской наблюдательной вышки Ирана в порту Чабахар

Damla Delialioğlu, Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об «успешном уничтожении» морской наблюдательной вышки в порту Шахид Калантари в иранском городе Чабахар. Об этом говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в социальной сети американской компании X.
Американская сторона утверждает, что вышка использовалась Ираном для «отслеживания и наведения на коммерческие суда», проходящие через Ормузский пролив.
В CENTCOM считают, что удар по морской наблюдательной вышке в порту Шахид Калантари в Чабахаре ослабил возможности Ирана по «координации атак против гражданских экипажей» и обеспечил «свободу судоходства» для всех судов, за исключением тех, которые, как утверждается, пытаются нарушить объявленную в отношении Ирана морскую блокаду.
Ранее иранское информационное агентство IRNA сообщило, что США нанесли удар по морской наблюдательной вышке в порту Шахид Калантари в Чабахаре в ходе утренней атаки.