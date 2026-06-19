В 53 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары

Şeyma Yiğit, Ulviyya Amoyeva
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Волна сильной жары охватила Францию, из-за чего национальная метеорологическая служба Mеtеo-France расширила оранжевый (предпоследний) уровень тревоги до 53 департаментов.
Как сообщается в заявлении французской метеорологической службы Meteo-France, в период с 21 по 23 июня в стране могут быть зафиксированы рекордные температуры.
В ведомстве отметили, что оранжевый уровень тревоги объявлен в 53 департаментах и призвали население соблюдать осторожность в связи с аномальной жарой, которая затронула более половины населения страны.
Согласно сообщениям местных СМИ, из-за экстремально высоких температур в департаментах Сена и Марна, Жиронда, Сарта и Приморская Шаранта были отменены музыкальные фестивали, организованные муниципалитетами.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в городе Пуатье перенесли запланированные устные собеседования в ряде университетов.
МВД Франции организовало бесплатную телефонную линию консультаций по мерам защиты от жары.