В 27 городах Италии объявлен «красный уровень» опасности из-за экстремальной жары

Dilara Karataş, Marina Mussa
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
В Италии из-за усиливающейся волны жары во всех 27 крупных городах страны объявлен самый высокий «красный» уровень метеорологической опасности.
Как сообщает итальянское агентство ANSA, сохраняющаяся в стране экстремальная жара продолжает негативно влиять на повседневную жизнь.
Согласно бюллетеню Министерства здравоохранения Италии, к 25 городам, где уже действовал третий, максимальный уровень опасности «красный», добавились еще два города.
В некоторых районах городов, где объявлен «красный уровень», температура воздуха, как ожидается, может достигнуть 40 градусов. По прогнозам, волна жары сохранится как минимум еще в течение недели.
Министерство здравоохранения Италии пояснило, что «красный уровень», обозначаемый как третий уровень опасности, означает, что продолжительная экстремальная жара представляет угрозу для здоровья всего населения.
В ведомстве подчеркнули, что предупреждение касается не только пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями, но и здоровых граждан.
В этом году Италия уже в четвертый раз оказалась под воздействием сильной волны жары. Во время предыдущих периодов экстремально высоких температур в стране были зафиксированы случаи смерти, связанные с жарой.