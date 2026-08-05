Сохраняющаяся в стране экстремальная жара продолжает негативно влиять на повседневную жизнь

В 27 городах Италии объявлен «красный уровень» опасности из-за экстремальной жары Сохраняющаяся в стране экстремальная жара продолжает негативно влиять на повседневную жизнь

В Италии из-за усиливающейся волны жары во всех 27 крупных городах страны объявлен самый высокий «красный» уровень метеорологической опасности.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, сохраняющаяся в стране экстремальная жара продолжает негативно влиять на повседневную жизнь.

Согласно бюллетеню Министерства здравоохранения Италии, к 25 городам, где уже действовал третий, максимальный уровень опасности «красный», добавились еще два города.

В некоторых районах городов, где объявлен «красный уровень», температура воздуха, как ожидается, может достигнуть 40 градусов. По прогнозам, волна жары сохранится как минимум еще в течение недели.

Министерство здравоохранения Италии пояснило, что «красный уровень», обозначаемый как третий уровень опасности, означает, что продолжительная экстремальная жара представляет угрозу для здоровья всего населения.

В ведомстве подчеркнули, что предупреждение касается не только пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями, но и здоровых граждан.

В этом году Италия уже в четвертый раз оказалась под воздействием сильной волны жары. Во время предыдущих периодов экстремально высоких температур в стране были зафиксированы случаи смерти, связанные с жарой.