C начала года по всей стране произошло 13 566 пожаров, выгорело более 116 тысяч гектаров

В 2026 году во Франции в огне погибло 116 тысяч гектаров земли C начала года по всей стране произошло 13 566 пожаров, выгорело более 116 тысяч гектаров

Франция переживает один из самых масштабных пожарных сезонов в своей истории. Правительство страны сообщило, что с начала года выгорело 116 тысяч гектаров территории, что соответствует площади 11 центров Парижа.



Министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала France 2 дал оценку ситуации с продолжающимися в стране пожарами.



Нуньес отметил, что в результате пожаров, начавшихся на прошлой неделе в департаменте Жиронда на юго-западе страны, на данный момент выгорело 42 тысячи гектаров. В тушении пожаров задействованы более 2 500 пожарных и 18 летательных аппаратов, до сих пор не удалось взять под контроль.



Отметив, что с начала года по всей стране произошло 13 566 пожаров, Нуньес сообщил, что на данный момент выгорело более 116 тысяч гектаров.

Эта площадь соответствует территории, примерно в 11 раз превышающей площадь центра Парижа.



Нуньес напомнил, что в 2022 году, когда во Франции наблюдался один из самых масштабных пожарных сезонов, в течение года сгорело 70 тысяч гектаров.



Во Франции, где пожарный сезон начался гораздо раньше, чем в предыдущие годы, пожары продолжаются уже несколько дней не только в департаменте Жиронда, но и в департаментах Ланды, Вар и Верхняя Корсика.



Из-за пожаров было эвакуировано более 200 тысяч человек.