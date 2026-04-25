В японской префектуре Иватэ при лесных пожарах выгорело более 1000 гектаров земли На северо-востоке Японии продолжают бушевать пожары, вспыхнувшие 22 апреля

В ходе продолжающихся лесных пожарах в японской префектуре Иватэ выгорело более 1000 гектаров земли, объявлена эвакуация для более чем 3 тыс. человек. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

В префектуре Иватэ продолжаются работы по тушению пожаров в двух районах, расположенных примерно в 10 километрах друг от друга. Операции ведутся как с воздуха, так и с земли.

В результате пожаров выгорело более 1000 гектаров земли, сгорело 8 зданий, включая один жилой дом. В связи с этим эвакуация объявлена для 3 233 человек.

Ожидается, что в тушении пожара примут участие около 1000 пожарных,будут направлены подкрепления из других регионов.