В Японии более 10 человек пострадали из-за тайфуна «Чанми»

Emirhan Demir, Olga Keskin
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Более 10 человек пострадали в результате сильного ветра, вызванного тайфуном «Чанми» в префектуре Окинава на юге Японии.
Как сообщает государственная телерадиокомпания NHK, тайфун «Чанми», продолжающий движение у южного побережья страны, оказывает негативное влияние на повседневную жизнь населения.
Японское метеорологическое агентство сообщило, что по состоянию на утро тайфун находился к северо-западу от островов Амами на юге страны.
В Окинаве из-за сильного ветра, вызванного тайфуном, пострадали более 10 человек, также зафиксирован материальный ущерб.
Из-за непогоды были отменены более 300 авиарейсов, ожидаются перебои в движении некоторых скоростных поездов.
Власти предупредили, что в связи с тайфуном может быть объявлен четвертый уровень опасности, предусматривающий «экстренные предупреждения» и призывы к эвакуации жителей из зон риска.
По данным газеты The Japan Times, в результате тайфуна без электроснабжения остались более 47 тысяч домов в префектурах Окинава и Кагосима.
Ожидается, что в ближайшее время во многих районах Японии будут наблюдаться сильные порывы ветра, проливные дожди, оползни и высокие волны.