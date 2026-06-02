В Японии более 10 человек пострадали из-за тайфуна «Чанми» Тайфун «Чанми» оказывает негативное влияние на повседневную жизнь населения страны

Более 10 человек пострадали в результате сильного ветра, вызванного тайфуном «Чанми» в префектуре Окинава на юге Японии.

Как сообщает государственная телерадиокомпания NHK, тайфун «Чанми», продолжающий движение у южного побережья страны, оказывает негативное влияние на повседневную жизнь населения.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что по состоянию на утро тайфун находился к северо-западу от островов Амами на юге страны.

В Окинаве из-за сильного ветра, вызванного тайфуном, пострадали более 10 человек, также зафиксирован материальный ущерб.

Из-за непогоды были отменены более 300 авиарейсов, ожидаются перебои в движении некоторых скоростных поездов.

Власти предупредили, что в связи с тайфуном может быть объявлен четвертый уровень опасности, предусматривающий «экстренные предупреждения» и призывы к эвакуации жителей из зон риска.

По данным газеты The Japan Times, в результате тайфуна без электроснабжения остались более 47 тысяч домов в префектурах Окинава и Кагосима.

Ожидается, что в ближайшее время во многих районах Японии будут наблюдаться сильные порывы ветра, проливные дожди, оползни и высокие волны.