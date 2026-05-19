В Якутии при жесткой посадке сгорел самолет Ан-2, сообщают российские государственные СМИ во вторник, 19 мая.

Из находившихся на борту восьми человек один госпитализирован с ожогами, еще трое будут лечиться амбулаторно, сообщил Минздрав Якутии.

Ранее МЧС Республики Саха сообщил в Telegram-канале, что все восемь человек самостоятельно вышли из леса и добрались до ближайшего населенного пункта.

Сообщается, что воздушное судно вылетело с населенного пункта Теплый Ключ и командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком, в сторону Теплого ключа.

Расследовать авиаинцидент будет Межгосударственный авиационный комитет с участием Саха (Якутского) МТУ Росавиации. По факту также возбуждено уголовное дело.