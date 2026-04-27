В Южном Судане упал пассажирский самолет: погибли 14 человек Авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, снизивших дальность видимости

В результате крушения пассажирского самолета недалеко от столицы Южного Судана, города Джуба, погибли 14 человек.

В заявлении Управления гражданской авиации Южного Судана сообщается, что недалеко от Джубы разбился пассажирский самолет типа «Сессна».

В заявлении отмечается, что погибли 13 пассажиров и пилот, находившиеся на борту самолета.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, снизивших дальность видимости. Двое из находившихся на борту самолета были гражданами Кении, а остальные пассажиры — гражданами Южного Судана.

На место происшествия направлены следственные и спасательные бригады.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, что обломки самолета охвачены пламенем. На видеозаписях видна гористая и затуманенная местность.