В Южном Судане упал пассажирский самолет: погибли 14 человек

Adam Abu-bashal, Nariman Mehdiyev
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
В результате крушения пассажирского самолета недалеко от столицы Южного Судана, города Джуба, погибли 14 человек.
В заявлении Управления гражданской авиации Южного Судана сообщается, что недалеко от Джубы разбился пассажирский самолет типа «Сессна».
В заявлении отмечается, что погибли 13 пассажиров и пилот, находившиеся на борту самолета.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, снизивших дальность видимости. Двое из находившихся на борту самолета были гражданами Кении, а остальные пассажиры — гражданами Южного Судана.
На место происшествия направлены следственные и спасательные бригады.
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, что обломки самолета охвачены пламенем. На видеозаписях видна гористая и затуманенная местность.