В Южной Корее 11-й день продолжаются протесты из-за нехватки бюллетеней на выборах Участники акции требуют повторного проведения выборов

В Южной Корее 11-й день продолжаются протесты, начавшиеся из-за нехватки избирательных бюллетеней на местных выборах и дополнительных выборах в парламент, прошедших 3 июня.

Как сообщает агентство Yonhap, около 200 протестующих собрались в Сеуле возле Олимпийского гандбольного стадиона, где ведется подсчет голосов.

Участники акции требуют повторного проведения выборов, по итогам которых победу одержала правящая Демократическая партия.

Выборы в Южной Корее

В Южной Корее 3 июня прошли местные выборы и дополнительные выборы в парламент. Победу на них одержала правящая Демократическая партия.

Сообщалось, что на многих избирательных участках, в том числе в районах Сонпха и Каннам в Сеуле, не хватило бюллетеней. Из-за этого в некоторых местах голосование временно приостанавливалось.

По данным СМИ, часть избирателей после длительного ожидания была вынуждена покинуть участки, так и не проголосовав.

Председатель Национальной избирательной комиссии Южной Кореи Ро Тхэ Ак 5 июня подал в отставку из-за нехватки бюллетеней, зафиксированной в ряде районов Сеула во время местных и парламентских дополнительных выборов 3 июня.

Кроме того, тысячи человек в столице вышли на акции протеста, требуя повторного проведения выборов из-за нехватки бюллетеней.