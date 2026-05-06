В Южной Корее найден мертвым судья по делу супруги экс-президента Юн Сук Ёля

Zeynep Katre Oran, Olga Keskin
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Судья Син Чжон О, председательствовавший по делу супруги отстраненного от должности бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, найден мертвым у здания Верховного суда Сеула.
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, полиция прибыла на место происшествия после получения соответствующего сигнала.
На территории судебного комплекса правоохранители обнаружили тело судьи, рассматривавшего дело супруги экс-президента Ким Гон Хи.
В следственных органах сообщили, что в кармане судьи была обнаружена предсмертная записка с извинениями. Следствие рассматривает версию о возможном падении с высоты.
Власти заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, расследование причин произошедшего продолжается.
В конце апреля была подана апелляция на вынесенный Ким Гон Хи приговор в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы по обвинению в получении взяток в виде предметов роскоши.
Позднее Верховный суд Сеула признал ее частично виновной в манипулировании ценами на акции и получении взяток, увеличив срок наказания с 1 года и 8 месяцев до 4 лет лишения свободы.
- Была задержана в августе 2025 года
Ким Гон Хи была задержана 12 августа 2025 года после выдачи ордера на арест по обвинениям, в том числе за вмешательство в выборы и коррупцию.
Супруге южнокорейского экс-президента вменялись нарушения законодательства о рынке капитала, закона о политических фондах и закона о получении взяток за посредничество.
Среди предъявленных обвинений фигурировали предоставление привилегий религиозным представителям , а также участие в схеме манипулирования ценами на акции автодилера Deutsch Motors в период с 2009 по 2012 год.
Специальная прокуратура в декабре 2025 года заявила, что Ким принимала предметы роскоши в обмен на государственные должности и политическое покровительство. По данным следствия, общая стоимость полученных подарков составила 370 млн вон (259 тысяч долларов).