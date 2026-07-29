В городе Пусан на юго-востоке страны температура достигла 38,8 градуса

В Южной Корее зафиксирована самая высокая температура за последние 122 года В городе Пусан на юго-востоке страны температура достигла 38,8 градуса

В Южной Корее установилась сильная жара. В городе Пусан на юго-востоке страны зафиксирована самая высокая температура за 122 года.

По данным агентства Yonhap, Корейское метеорологическое управление (KMA) сообщило, что температура в Пусане достигла 38,8 градуса.

Таким образом, был превышен показатель 37,7 градуса, зафиксированный в городе в 2016 году и считавшийся самым жарким днем. Нынешний показатель стал максимальным с 1904 года, когда в стране начали вести метеорологические наблюдения.

Кроме того, KMA объявило предупреждение о жаре в восточных и юго-западных районах Сеула.