Инцидент произошел на авиабазе Осан в городе Пхёнтхэк, причины несанкционированного проникновения устанавливаются

В Южной Корее задержали 8 студентов-активистов за проникновение на авиабазу США Инцидент произошел на авиабазе Осан в городе Пхёнтхэк, причины несанкционированного проникновения устанавливаются

В Южной Корее были задержаны восемь студентов-активистов, которые незаконно проникли на принадлежащую США авиабазу Осан.

Как сообщает агентство Yonhap, активисты проникли на территорию авиабазы через главный вход объекта, расположенного в городе Пхёнтхэк примерно в 60 километрах к югу от столицы страны Сеула.

Полиция сообщила, что шестеро активистов проникли на территорию базы, выкрикивая антиамериканские лозунги, а еще двое были остановлены у входа.

Вооруженные силы США в Корее (USFK) задержали активистов на месте происшествия, после чего передали их южнокорейской полиции.

Полиция заявила, что причина несанкционированного проникновения пока не установлена, и в отношении задержанных будет начато расследование.