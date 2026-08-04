В Южной Корее задержали 8 студентов-активистов за проникновение на авиабазу США

Şilan Turp, Elmira Ekberova
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
В Южной Корее были задержаны восемь студентов-активистов, которые незаконно проникли на принадлежащую США авиабазу Осан.
Как сообщает агентство Yonhap, активисты проникли на территорию авиабазы через главный вход объекта, расположенного в городе Пхёнтхэк примерно в 60 километрах к югу от столицы страны Сеула.
Полиция сообщила, что шестеро активистов проникли на территорию базы, выкрикивая антиамериканские лозунги, а еще двое были остановлены у входа.
Вооруженные силы США в Корее (USFK) задержали активистов на месте происшествия, после чего передали их южнокорейской полиции.
Полиция заявила, что причина несанкционированного проникновения пока не установлена, и в отношении задержанных будет начато расследование.