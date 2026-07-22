Следствие утверждает, что запрещенные к употреблению в пищу муравьи более 12 тысяч раз подавались в качестве гарнира

В Южной Корее владельцу ресторана с двумя звездами Michelin грозит год тюрьмы за использование муравьев в блюдах Следствие утверждает, что запрещенные к употреблению в пищу муравьи более 12 тысяч раз подавались в качестве гарнира

В Южной Корее прокуратура потребовала приговорить владельца ресторана, удостоенного двух звезд Michelin, к одному году лишения свободы за использование в блюдах муравьев, не разрешенных для употребления в пищу.

Как сообщает газета The Korea Herald, согласно обвинительному заключению, владелец ресторана, имя которого не раскрывается, а также управляющая компания с 2021 года импортировали сушеных муравьев из США и Таиланда.

По данным следствия, эти муравьи использовались в качестве гарнира к блюдам ресторана и были поданы посетителям более 12 200 раз.

В обвинительном заключении отмечается, что владельцу ресторана грозит один год тюремного заключения за нарушение Закона о пищевой гигиене. Для управляющей компании прокуратура потребовала штраф в размере около 13,5 тыс. долларов.

Владелец ресторана, имеющего две звезды Michelin, признал предъявленные обвинения, однако не согласился с расчетами прокуратуры. По его словам, лишь около 60% посетителей соглашались попробовать блюда с муравьями, тогда как следствие исходило из того, что они подавались всем клиентам.

Согласно законодательству Южной Кореи в сфере безопасности пищевых продуктов, муравьи не входят в перечень из десяти видов насекомых, разрешенных для употребления человеком, поэтому их использование в качестве пищевого ингредиента запрещено.