В ЮАР проверяют связь найденных в желудке крокодила шлепанцев с исчезновением людей

Полиция Южно-Африканской Республики расследует связь между человеческими останками и шлепанцами, обнаруженными в желудке огромного крокодила, и исчезновением бизнесмена Габриэля Батисты, которого унесло паводком в реке Комати в провинции Мпумаланга.

В заявлении полиции говорится, что в желудке крокодила, которого подозревают в причастности к гибели Батисты, были найдены человеческие останки и шесть шлепанцев. Следователи проверяют, могут ли эти находки быть связаны и с другими случаями исчезновения людей.

На прошлой неделе автомобиль Батисты был найден пустым на низком мосту, затопленном паводковыми водами.

Сейчас проводится ДНК-экспертиза, которая должна установить, принадлежат ли найденные останки 59-летнему бизнесмену. Также рассматривается версия, что обнаруженные в желудке крокодила шлепанцы могли принадлежать другим жертвам.

Во время поисково-спасательной операции в районе, пострадавшем от сильных ливней и наводнений на северо-востоке страны, спасатели обнаружили неподвижного вздутого крокодила и ликвидировали его.

По данным следствия, длина рептилии составляла около 4,5 метра, а вес — примерно 500 килограммов. В ее желудке были обнаружены человеческие останки и шесть шлепанцев.