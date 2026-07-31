В Пакистане вооружённые нападения случаются, в первую очередь, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном

В этом году в Пакистане силы безопасности в ходе более 40 тысяч операций уничтожили свыше 2 тысяч боевиков В Пакистане вооружённые нападения случаются, в первую очередь, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном

Пакистанская армия сообщает, что в ходе более 40 тысяч операций, проведенных силами безопасности в стране в этом году, уничтожено свыше 2 тысяч боевиков.

Как передает Business Insider, генерал-лейтенант генеральный директор отдела по связям с общественностью Пакистанской армии Ахмед Шериф Чаудри провел пресс-конференцию.

Генерал заявил, что в этом году силы безопасности провели более 40 тысяч операций по всей стране и в ходе этих операций уничтожили 2 084 боевика.

Он отметил, что борьба с группировками боевиков будет продолжаться: «Переговоров с террористическими группировками не будет. Им нужно либо сложить оружие, либо понести последствия».

Чаудри, «опровергнув негативные представления о ситуации с безопасностью» в провинции Белуджистан, отметил, что армия и правительство объединили усилия в реализации проектов развития, которые принесут пользу провинции.

В результате более 3 тысяч нападений боевиков, произошедших в этом году по всей стране, на сегодняшний день погибли 819 человек, из них 303 — военнослужащие, 194 — полицейские и 322 — гражданские лица.

Проблема терроризма в Пакистане

В Пакистане вооружённые нападения случаются, в первую очередь, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

В обеих провинциях вооружённые группировки, заявляющие, что отстаивают права этнических групп пуштунов и белуджей, совершают нападения на пакистанские силы безопасности и гражданское население.

Исламабад утверждает, что «Пакистанское движение Талибан» (ТТП) базируется в Афганистане и организует нападения оттуда, однако власти Афганистана отвергают эти обвинения.

В Белуджистане на первый план выходят нападения «Армии освобождения Белуджистана» (БАЛ). БАЛ стремится к отделению провинции Белуджистан от Пакистана и передаче управления этим регионом в руки белуджей.