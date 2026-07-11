Мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года,- руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций

В эстонской Нарве началась подготовка к строительству временного военного городка Мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года,- руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций

В эстонском городе Нарва, расположенном на левом берегу реки Нарва (Нарова) на границе с Россией напротив Ивангорода, идет подготовка к строительству временного военного городка. Об этом сообщил портал новостей Эстонского национального телерадиовещания ERR.

Сообщается, что после решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1000 человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.