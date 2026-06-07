В результате инцидента пострадали два человека

В Эквадоре при пожаре в порту повреждены 14 рыбацких лодок и 21 скоростной катер В результате инцидента пострадали два человека

В результате пожара в порту эквадорской провинции Манаби повреждены 14 рыбацких лодок и 21 скоростной катер.

Как сообщили местные СМИ, пожар вспыхнул по пока неустановленной причине в районе Рыбацкого пирса Управления порта Манта, где были пришвартованы рыбацкие и скоростные суда.

В результате инцидента пострадали два человека.

Следователи выясняют, является ли случившееся следствием разборок между бандами или атакой, связанной с деятельностью организованных преступных группировок.

В Национальном секретариате по управлению рисками (SNGR) сообщили, что пожар возник на судах, подведомственных Управлению порта Манта.

Работы по оценке ущерба и анализу потребностей продолжаются в координации с местными властями, следует из сообщения.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно густое пламя и черный дым, застилающие небо над портом.

Представители властей сообщили, что расследование инцидента ведется в координации с соответствующими ведомствами.