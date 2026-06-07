В Эквадоре при пожаре в порту повреждены 14 рыбацких лодок и 21 скоростной катер

Sinan Doğan, Ulviyya Amoyeva
07 Июня 2026•Обновить: 07 Июня 2026
В результате пожара в порту эквадорской провинции Манаби повреждены 14 рыбацких лодок и 21 скоростной катер.
Как сообщили местные СМИ, пожар вспыхнул по пока неустановленной причине в районе Рыбацкого пирса Управления порта Манта, где были пришвартованы рыбацкие и скоростные суда.
В результате инцидента пострадали два человека.
Следователи выясняют, является ли случившееся следствием разборок между бандами или атакой, связанной с деятельностью организованных преступных группировок.
В Национальном секретариате по управлению рисками (SNGR) сообщили, что пожар возник на судах, подведомственных Управлению порта Манта.
Работы по оценке ущерба и анализу потребностей продолжаются в координации с местными властями, следует из сообщения.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно густое пламя и черный дым, застилающие небо над портом.
Представители властей сообщили, что расследование инцидента ведется в координации с соответствующими ведомствами.