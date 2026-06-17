Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с «серьезными внутренними беспорядками»

В Эквадоре в 10 провинциях введено чрезвычайное положение Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с «серьезными внутренними беспорядками»

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней в 10 провинциях и трех городах страны в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и «серьезными внутренними беспорядками».

Как сообщают национальные СМИ, соответствующий указ был подписан президентом Нобоа. Документ предусматривает введение режима чрезвычайного положения в указанных регионах для противодействия внутренним угрозам и восстановления общественного порядка.

В указе отмечается, что режим ЧП предоставляет силам безопасности полномочия вмешиваться с целью обеспечения внутренней безопасности, восстановления, поддержания и контроля общественного порядка, а также защиты граждан.

Подчеркивается, что данная мера направлена на предотвращение, пресечение и нейтрализацию всех видов преступной и незаконной деятельности, которые препятствуют реализации гражданами своих прав, свобод и гарантий.

Кроме того, указ временно ограничивает неприкосновенность жилища, что позволяет сотрудникам силовых структур входить в частные дома и проводить там мероприятия в случае подозрений на осуществление незаконной деятельности.

Ранее президент Нобоа уже трижды вводил чрезвычайное положение в различные периоды, ссылаясь на рост уровня насилия в стране.

Согласно данным Министерства внутренних дел Эквадора, в 2025 году в стране было зарегистрировано около 9,3 тысячи убийств, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. По уровню убийств Эквадор оказался среди стран Латинской Америки с наиболее высоким уровнем насильственной преступности.