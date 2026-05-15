Участники выбрали пение как способ разделить боль и привлечь внимание к разрушениям, вызванным действиями Израиля в Газе

В Эдинбурге прошла акция в поддержку Палестины Участники выбрали пение как способ разделить боль и привлечь внимание к разрушениям, вызванным действиями Израиля в Газе

В центре столицы Шотландии Эдинбурга участники хора исполнили песни в поддержку Палестины.

Группа хористов собралась у собора Святого Джайлса на знаменитой улице Royal Mile, чтобы выразить солидарность с палестинцами.

Участники акции развернули плакаты с надписями «Справедливость для Палестины» и «Остановите оккупацию», а также исполнили песни «Не от моего имени - больше никакого геноцида» и «Прекращение огня».

Одна из участниц хора Protest in Harmony рассказала «Анадолу», что с октября 2023 года они каждую пятницу собираются на час, чтобы пением выразить поддержку палестинцам, находящимся под израильской оккупацией и ударами.

По ее словам, участники выбрали пение как способ разделить боль и привлечь внимание к разрушениям, вызванным действиями Израиля в Газе. Она отметила, что каждую пятницу к группе присоединяется все больше людей.

Участница хора подчеркнула, что люди приходят на эти акции, чтобы «называть геноцид геноцидом, говорить о жизни и свободе палестинцев и доносить послание справедливости».

Другая участница сообщила, что с момента событий 7 октября хор собрал для палестинцев 15 тыс. фунтов стерлингов - около 914 тыс. турецких лир на медикаменты.

«Мы считаем важным продолжать жить в соответствии с тем, во что верим. Мы выступаем против оккупации Палестины, против геноцида в Газе и против происходящего на Западном берегу», - сказала она.