В Шуше обсуждают сотрудничество между информагентствами тюркских государств

Abdulrahman Yusupov
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
В рамках IV Шушинского глобального медиафорума проходит очередное заседание Исполнительного комитета Альянса тюркских новостных агентств (ATNA).
Как сообщают азербайджанские госСМИ, на заседании будут обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между новостными агентствами-членами альянса, совместные медиапроекты и усиление обмена информацией.
Также состоится обмен мнениями по повышению уровня взаимодействия в глобальной медийной среде и направлениям будущей деятельности.