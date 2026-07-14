В Шуше обсуждают сотрудничество между информагентствами тюркских государств В Шуше проходит очередное заседание Исполнительного комитета Альянса тюркских новостных агентств

В рамках IV Шушинского глобального медиафорума проходит очередное заседание Исполнительного комитета Альянса тюркских новостных агентств (ATNA).

Как сообщают азербайджанские госСМИ, на заседании будут обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между новостными агентствами-членами альянса, совместные медиапроекты и усиление обмена информацией.

Также состоится обмен мнениями по повышению уровня взаимодействия в глобальной медийной среде и направлениям будущей деятельности.