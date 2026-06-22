В штате Мэриленд в США рухнул легкомоторный самолет, 3 погибших Воздушное судно упало в лесном массиве близ населенного пункта

В штате Мэриленд в США легкомоторный самолет рухнул в районе лесополосы, погибли 3 человека.

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официальных лиц, одномоторный частный самолет типа Piper Cherokee, вылетевший из штата Нью-Джерси в Мэриленд, упал в лесном массиве вблизи населенного пункта.

По данным властей, на борту воздушного судна, которое, как предполагается, принадлежало местной летной школе и могло совершать учебный полет в момент крушения, находились пилот и два пассажира. Все они погибли.

Власти отметили, что на земле никто не пострадал. По факту происшествия начато расследование для установления причин авиакатастрофы.

