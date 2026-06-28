Проливные дожди накрыли ряд районов штатов Кентукки и Индиана на востоке Соединенных Штатов

В штате Кентукки в США в результате наводнений погибли 4 человека Проливные дожди накрыли ряд районов штатов Кентукки и Индиана на востоке Соединенных Штатов

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в американском штате Кентукки, по предварительным данным, погибли 4 человека.

Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о внезапных наводнениях для некоторых районов штатов Кентукки и Индиана.

Губернатор Кентукки Энди Бешир в заявлении, опубликованном на своей странице в социальной сети американской компании X, сообщил, что в результате наводнений, вызванных сильными осадками, в округах Мэдисон и Джексон погибли 4 человека.

Бешир также информировал, что 12 дорог в штате стали непроходимыми из-за воды, и призвал жителей регионов соблюдать осторожность и не садиться за руль в темное время суток или при ограниченной видимости.

Представитель властей округа Мэдисон Карлос Койл заявил, что поисково-спасательные работы по спасению людей продолжаются, а некоторые районы пока остаются недоступными для спасателей.

В округе Буллвитт местные службы экстренного реагирования выпустили указ об эвакуации жителей из-за оползня, сошедшего в сельской местности.