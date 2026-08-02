Из-за стремительного распространения огня в районе города Спокан тысячи семей получили распоряжение об эвакуации

В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров Из-за стремительного распространения огня в районе города Спокан тысячи семей получили распоряжение об эвакуации

Власти американского штата Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися лесными пожарами.

Как сообщает CNN, из-за стремительного распространения огня в районе города Спокан тысячи семей получили распоряжение об эвакуации.

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С целью оказания помощи пожарным и другим экстренным службам в регион направлены подразделения Национальной гвардии штата Вашингтон.

По данным местных властей, без электроснабжения остаются более 13 тысяч домохозяйств.

В настоящее время по всему штату бушуют не менее десяти масштабных лесных пожаров. С начала года огнем уничтожено более 425 тысяч акров территории.

На кадрах с места событий видно, как пламя охватывает жилые дома, а небо затянул густой дым.