В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Abdulrahman Yusupov
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
Власти американского штата Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися лесными пожарами.
Как сообщает CNN, из-за стремительного распространения огня в районе города Спокан тысячи семей получили распоряжение об эвакуации.
С целью оказания помощи пожарным и другим экстренным службам в регион направлены подразделения Национальной гвардии штата Вашингтон.
По данным местных властей, без электроснабжения остаются более 13 тысяч домохозяйств.
В настоящее время по всему штату бушуют не менее десяти масштабных лесных пожаров. С начала года огнем уничтожено более 425 тысяч акров территории.
На кадрах с места событий видно, как пламя охватывает жилые дома, а небо затянул густой дым.