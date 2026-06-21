К расследованию подключены подразделения по борьбе с терроризмом

В Шотландии в результате серии атак на почве исламофобии пострадали 5 человек К расследованию подключены подразделения по борьбе с терроризмом

В административной столице Шотландии, городе Эдинбург в результате серии нападений на мусульман пострадали 5 человек.

Как сообщили британские СМИ, шотландская полиция вечером получила множество сообщений об угрозах, нападениях, грабежах и актах вандализма в разных районах города.

Первое сообщение поступило около 20:50 по местному времени из района Сайтхилл, где, как выяснилось, были ранены 2 человека.

Двое пострадавших в результате нападений, начавшихся близ мечети Брумхаус в западной части города, были доставлены в Королевский госпиталь Эдинбурга. Еще три человека пострадали в районах Телфорд-роуд и Лит-Уолк.

Среди раненых — двое 22-летних, а также мужчины в возрасте 24, 27 и 39 лет. Трое из них госпитализированы. По данным полиции, полученные травмы не представляют угрозы для жизни.

- 36-летний шотландец задержан

В опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как обнаженный по пояс мужчина с режущим предметом в руке повреждает имущество в разных точках города, разбивает стекла такси на заправочной станции и наносит удары по двери пиццерии в районе Лит-Уолк.

На одном из кадров слышно, как задержанный, которого полицейские уложили на землю, выкрикивает: «Я защищаю страну!».

Полиция сообщила, что 36-летний шотландец был задержан около 21:30 по местному времени, дальнейшей угрозы для общественности не существует.

Подразделение по борьбе с терроризмом ведет расследование по факту нападений, нацеленных на мусульман.

- В Шотландии нет места ксенофобии

Заместитель комиссара полиции Шотландии Катриона Пэтон назвала нападения «шокирующими». «Я хочу выразить явную поддержку всем слоям наших сообществ. В Шотландии, которая становится лучше, когда мы едины, нет места расизму или ненависти на религиозной почве», — заявила она.

Пэтон подчеркнула, что проводится всестороннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Организация Muslim Engagement and Development (MEND) Scotland, занимающаяся взаимодействием с мусульманской общиной, сообщила, что некоторые из пострадавших являются мусульманами.

Ассоциация мечетей Шотландии сообщила, что двое раненых подверглись нападению после совершения молитвы в местных мечетях. Подчеркивается, что эти нападения являются «очередным звеном тревожной цепочки враждебности и насилия» в отношении мусульман, мечетей и исламских учреждений по всей Шотландии.

- Мотивом подозреваемого могла быть исламофобия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в публикации в социальной сети американской компании X назвал произошедшее в Шотландии «ужасающим».

«Никто не должен подвергаться насилию на наших улицах. Мотивом подозреваемого, по-видимому, является ненависть на почве исламофобии. Я этого не потерплю. Этот человек предстанет перед законом», — заявил Стармер.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что была «в ужасе» от новостей об атаках, и отметила, что подозреваемый, по всей видимости, действовал на почве враждебности к мусульманам. «Нет места ненависти и насилию в отношении мусульман. Я знаю, что это не отражает то, кем мы являемся как страна», — сказала она.

Первый министр Шотландии Джон Суинни также выразил глубокую обеспокоенность в связи с нападениями. «В нашей стране нет места насилию, ксенофобии или нетерпимости»,- заявил он.

