В Швеции турецкому учителю присуждена «Премия года в области преподавания шведского языка» Основная цель Шведской академии — чествовать педагогов, которые способствуют росту интереса молодежи к шведскому языку и литературе

Учитель турецкого происхождения Адем Тирпан, работающий в столице Швеции Стокгольме, был удостоен премии «Учитель года по шведскому языку», присуждаемой Шведской академией.

Шведская академия, которая также определяет лауреатов Нобелевской премии по литературе, в этом году вручила награду четырем педагогам. Среди лауреатов оказался и учитель Адем Тирпан, работающий в стокгольмской средней школе Таллбохов.

Часть премии он пожертвует своему родному городу

Отметив, что испытывает огромную радость и гордость от получения этой значимой награды, Тирпан в интервью корреспонденту «Анадолу» заявил, что часть денежной премии в размере 70 тысяч крон (около 6 тысяч 500 евро), которая будет ему вручена, он пожертвует благотворительной организации в своем родном городе Кулу в провинции Конья.

Награда вручается с 1987 года

Подчеркнув историю и важность премии, Тирпан напомнил, что она вручается Шведской академией с 1987 года.

По его словам, что основная цель этой организации — чествовать педагогов, которые способствуют росту интереса молодежи к шведскому языку и литературе и вносят значимый вклад в эту сферу.

Шведская академия —научная организация, основанная Густавом III в 1786 году и являющая одной из Шведских королевских академий.