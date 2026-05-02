В Швеции прошли акции протеста против атак Израиля на Газу и Ливан Демонстранты, несущие флаги Палестины и Ливана, также потребовали прекращения атак на Иран

В столице Швеции Стокгольме прошли протесты против продолжающихся нападений Израиля на сектор Газа и Ливан.

Сотни людей, собравшихся на площади Оденплан по призыву многочисленных общественных организаций, выразили протест против воздушных ударов Израиля по Газе и, в последние недели, по Ливану.

«В Газе убивают мирных жителей», «В Газе блокируют продовольственную помощь», «Прекратите нападения на Ливан и Иран» и «Покончить с продовольственным дефицитом», «Мы не хотим войны» — с такими лозунгами и плакатами демонстранты требовали, чтобы Израиль прекратил геноцид в Газе и воздушные удары по Ливану, а Швеция прекратила продажу оружия Израилю.

Демонстранты, несущие флаги Ирана, Палестины и Ливана, также потребовали прекращения атак на Иран.

Лучше умереть, чем преклониться перед теми, кто хочет нас угнетать

Священница Анн Кристин Кристианссон из Шведского церковного союза подчеркнула в беседе с корреспондентом «Анадолу», что происходящее является преступлением против человечности, выходящим за рамки политики и религии.

«То, что сейчас происходит в Палестине, выходит за рамки политики и географии. Разрушать людей и их души — это гораздо более тяжкое преступление, чем снос статуи Иисуса в Ливане. То, что молодежь растет, воспринимая это насилие как «нормальное», является большим позором для всех нас», - заявила она.

Поделившись воспоминаниями о кардинале, встретившемся с членами ХАМАС, Кристианссон добавила: «Тот кардинал увидел в людях, с которыми он беседовал, не ненависть, а глубокую приверженность миру. Мир должен объединиться в сильном и доброжелательном сопротивлении этому насилию».

Подчеркнув, что нельзя подчиняться злу, Кристианссон отметила, что вера в справедливость укрепляется любовью.

«В Палестине мир увидел, что гораздо честнее рискнуть жизнью, чем преклониться перед теми, кто хочет установить свое господство», - резюмировала священница.