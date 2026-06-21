В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США Стороны обсуждают реализацию американо-иранского меморандума о взаимопонимании

Первые технические переговоры по реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном, начались в швейцарском городе Бюргеншток при посредничестве Пакистана и Катара.

Как сообщает иранское государственное телевидение, в переговорах принимают участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также председатель Меджлиса и глава переговорной группы Ирана Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани и сопровождающие их делегации.

После начала переговоров с США Галибаф опубликовал в своем аккаунте в социальной сети американской компании X символическое изображение, посвященное детям, погибшим в результате авиаудара США по начальной школе в Минабе.

На кадрах видно, как дети подверглись атаке во время занятий, а после удара Галибаф забирает рюкзак одного из погибших детей и садится с ним в самолет.

Катар надеется на выработку долгосрочного соглашения

Катар ожидает выработки всеобъемлющего и долгосрочного соглашения по итогам переговоров с участием США, Ирана, Пакистана и Катара.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети американской компании Х.

Аль-Ансари сообщил, что для обсуждения окончательных пунктов соглашения, охватывающих все аспекты Меморандума о взаимопонимании, созданы специализированные технические группы.

Дипломат обратил внимание на то, что стороны в ходе переговорного процесса взяли на себя обязательство продвигаться вперед в духе доброй воли. По его словам, созданные для достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения комитеты будут отслеживать прогресс вплоть до финальной стадии подписания.

Катар, будучи одним из государств-посредников, непоколебимо верит в то, что наилучший способ урегулирования разногласий — это диалог и дипломатия, заявил он. Доха продолжит совместно с Пакистаном и всеми заинтересованными сторонами создавать благоприятную атмосферу для достижения целей переговоров, заверил Аль-Ансари.

Представитель ведомства также высоко оценил усилия Пакистана, который выступает в качестве основного посредника и партнера в этом процессе, и выразил благодарность властям Исламабада за тесное сотрудничество.

Он отметил, что Катар с удовлетворением воспринимает приверженность США и Ирана дипломатическим решениям, и поблагодарил Турцию за вклад в создание благоприятных условий для продвижения процесса.

Кроме того, аль-Ансари выразил признательность Саудовской Аравии, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам и другим дружественным странам за оказанную поддержку.

Меморандум, подписанный между Ираном и США

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного меморандума, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Документ, получивший название Исламабадского меморандума, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом 18 июня.

Меморандум включает положения о прекращении войны, в том числе в Ливане, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США в отношении Ирана.

