Инициатива правой партии предполагает принятие мер по ограничению миграции в случае превышения порога в 9,5 миллиона жителей

В Швейцарии проходит референдум по ограничению численности населения 10 млн человек Инициатива правой партии предполагает принятие мер по ограничению миграции в случае превышения порога в 9,5 миллиона жителей

В Швейцарии началось голосование по инициативе, предусматривающей ограничение численности населения страны 10 миллионами человек. Вопрос уже долгое время вызывает активные общественные и политические дискуссии.

Граждане страны голосуют по предложению «Нет Швейцарии с населением 10 миллионов», которое поддерживает правая Швейцарская народная партия (SVP).

Избирательные участки открылись в 10:00 по местному времени и завершат работу в 12:00. Большинство граждан проголосовали заранее по почте.

Первые прогнозы результатов ожидаются во второй половине дня, а окончательные итоги должны быть объявлены вечером.

В ходе предвыборной кампании вокруг инициативы активно обсуждались вопросы стоимости жилья, использования иностранной рабочей силы, плотности населения, качества государственных услуг, уровня жизни и отношений с Европейским союзом.

Согласно последним опросам, инициатива остается крайне поляризующей темой: 52% респондентов выступают против предложения, 45% поддерживают его, еще 3% не определились с выбором.

Меры должны быть приняты при превышении отметки в 9,5 миллиона жителей

Несмотря на то что правительство и парламент выступают против инициативы по ограничению роста населения, они не представили альтернативного варианта.

SVP называет предложение «инициативой устойчивого развития» и стремится обеспечить, чтобы постоянное население Швейцарии после 2050 года не превышало 10 миллионов человек. Исключением может быть только естественный прирост населения, когда число рождений превышает число смертей.

Согласно тексту инициативы, если численность населения превысит 9,5 миллиона человек до 2050 года, Федеральный совет и парламент будут обязаны принять меры для соблюдения установленного лимита, особенно в сферах предоставления убежища и воссоединения семей.

Документ также предусматривает пересмотр международных соглашений, которые, по мнению авторов инициативы, способствуют росту населения страны.

Сторонники инициативы утверждают, что быстрый рост населения оказывает чрезмерное давление на инфраструктуру, способствует повышению арендной платы и меняет национальную идентичность страны.

Федеральный совет и большинство парламентариев считают, что предложение не решит существующие проблемы и может привести к появлению новых.

По мнению сторонников инициативы, ограничение миграции является разумным способом контролировать демографический рост.

В настоящее время население Швейцарии составляет около 9,1 миллиона человек.