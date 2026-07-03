В Швейцарии из-за сообщения об угрозе мечети к району стянули силы полиции

Muhammet İkbal Arslan, Salih Okuroğlu, Olga Keskin
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
В Швейцарии в связи с сообщением об угрозе в адрес мечети «Акса» в кантоне Шаффхаузен в район направили многочисленные полицейские подразделения.
Как сообщают местные СМИ, полиция получила сообщение об угрозе в отношении мечети «Акса» в городе Шаффхаузен, связанной с Швейцарским турецким религиозным фондом.
После этого к кварталу, где расположена мечеть, были стянуты многочисленные полицейские силы. Улица, на которой находится мечеть, была перекрыта для движения более чем на два часа, а район взят под охрану.
Подробности относительно поступившего сообщения об угрозе не раскрываются. По факту инцидента начато расследование.
Очевидцы сообщили, что утром полиция оцепила территорию вокруг мечети и проводила проверку.
В письменном заявлении полиции говорится, что меры безопасности были приняты как внутри мечети, так и снаружи.
Отмечается, что виновному, помимо уголовной ответственности, могут грозить значительные финансовые издержки.
К полудню меры безопасности вокруг мечети были сняты. Руководство мечети в качестве меры предосторожности приняло решение не проводить на этой неделе пятничную молитву и рекомендовало прихожанам посетить расположенные поблизости мечети.
Источники в Генеральном консульстве Турции в Цюрихе сообщили корреспонденту «Анадолу», что дипломатическое представительство поддерживает контакт с властями кантона по данному вопросу.