В Швейцарии из-за сообщения об угрозе мечети к району стянули силы полиции По факту инцидента начато расследование

В Швейцарии в связи с сообщением об угрозе в адрес мечети «Акса» в кантоне Шаффхаузен в район направили многочисленные полицейские подразделения.

Как сообщают местные СМИ, полиция получила сообщение об угрозе в отношении мечети «Акса» в городе Шаффхаузен, связанной с Швейцарским турецким религиозным фондом.

После этого к кварталу, где расположена мечеть, были стянуты многочисленные полицейские силы. Улица, на которой находится мечеть, была перекрыта для движения более чем на два часа, а район взят под охрану.

Подробности относительно поступившего сообщения об угрозе не раскрываются. По факту инцидента начато расследование.

Очевидцы сообщили, что утром полиция оцепила территорию вокруг мечети и проводила проверку.

В письменном заявлении полиции говорится, что меры безопасности были приняты как внутри мечети, так и снаружи.

Отмечается, что виновному, помимо уголовной ответственности, могут грозить значительные финансовые издержки.

К полудню меры безопасности вокруг мечети были сняты. Руководство мечети в качестве меры предосторожности приняло решение не проводить на этой неделе пятничную молитву и рекомендовало прихожанам посетить расположенные поблизости мечети.

Источники в Генеральном консульстве Турции в Цюрихе сообщили корреспонденту «Анадолу», что дипломатическое представительство поддерживает контакт с властями кантона по данному вопросу.