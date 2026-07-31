В Чолпон-Ате состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров выступили за развитие двусторонних отношений

В городе Чолпон-Ата состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

В ходе встречи Ильхам Алиев выразил благодарность Кыргызстану за поддержку в восстановлении Карабаха.

«Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа — еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил успешное развитие гуманитарных связей между двумя странами, подчеркнув важность проведения Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане и Дней Азербайджана в Кыргызстане.

«Эти мероприятия еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие проекты, которые раскрывают творческий потенциал наших народов», — отметил он.

Также Ильхам Алиев сообщил о принятом решении увеличить финансирование Кыргызско-азербайджанского фонда развития.

«Я рад, что фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить нашим общим целям», — заявил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Баку и Бишкек выводят двусторонние отношения на новый уровень — уровень союзнического взаимодействия.

«Это высший уровень взаимодействия», — сказал глава Азербайджана.

В свою очередь Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан и Азербайджан объединяют общие исторические корни, культурное наследие и духовная близость.

«Наши ценности находят отражение в богатом культурном наследии двух народов. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», — отметил кыргызский лидер.

По словам Жапарова, отношения между странами вступают в новый этап развития, основанный на дружбе, взаимном уважении и доверии.

«Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед», — подчеркнул президент Кыргызстана.