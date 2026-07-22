Подозрительные случаи холеры были зарегистрированы в провинциях Северный Кордофан, Западный Кордофан, Южный Дарфур и Хартум

В четырех штатах Судана выявлены подозрительные случаи заболевания холерой Подозрительные случаи холеры были зарегистрированы в провинциях Северный Кордофан, Западный Кордофан, Южный Дарфур и Хартум

Министерство здравоохранения Судана сообщило о выявлении подозрительных случаев заболевания холерой в провинциях Северный Кордофан, Западный Кордофан, Южный Дарфур и Хартум на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса, вызванного продолжающимся конфликтом в стране.

Ситуация в сфере общественного здравоохранения обсуждалась на заседании Федерального центра по чрезвычайным операциям, состоявшемся в Хартуме, - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в ходе заседания было отмечено, что подозрительные случаи холеры были зарегистрированы в провинциях Северный Кордофан, Западный Кордофан, Южный Дарфур и Хартум. При этом данные о числе заболевших не приводятся.

В министерстве также сообщили о снижении числа случаев кори. Зафиксировано 25 новых подозрительных случаев заболевания, летальных исходов не зарегистрировано.

10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении вспышки холеры в регионах Дарфур и Кордофан.

По данным ВОЗ, в этих районах от холеры скончались 114 человек, выявлено более 1330 случаев заболевания. Организация предупредила, что число заболевших и умерших может возрасти.

ВОЗ также сообщала, что более 33 млн жителей Судана нуждаются в гуманитарной помощи, а 21 млн человек — в доступе к медицинским услугам.

Боевые действия между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) продолжаются в Дарфуре, юго-восточном штате Голубой Нил, а также в провинциях Северный, Западный и Южный Кордофан.

С апреля 2023 года в результате продолжающегося конфликта между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По данным ООН, миллионы жителей Судана также находятся под угрозой голода.