Дороги в районе перекрыты, работают десятки машин скорой помощи, реанимации и расчеты МЧС

В центре Москвы произошел мощный взрыв: погибли не менее трех человек, около 20 пострадали Дороги в районе перекрыты, работают десятки машин скорой помощи, реанимации и расчеты МЧС

Вечером 1 августа 2026 года в центре Москвы произошел мощный взрыв в ресторане, расположенном на первом этаже знаменитой высотки на Кудринской площади.

В результате ЧП погибли не менее трех человек, около 20 пострадали, а в здании начался пожар.

Заведение было закрыто для частного мероприятия. Дороги в районе перекрыты, работают десятки машин скорой помощи, реанимации и расчеты МЧС. Из соображений безопасности был отменен запланированный Московский ночной велофестиваль.

Основной версией оперативной службы 112, размещенной в социальной сети Telegram, является взрыв газового баллона на кухне ресторана.

Главное Управление МВД подтвердило гибель 3 и ранение 15 человек в результате взрыва у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы.

Точные причины и обстоятельства инцидента на данный момент выясняются официальными ведомствами.