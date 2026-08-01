Nariman Mehdiyev
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Вечером 1 августа 2026 года в центре Москвы произошел мощный взрыв в ресторане, расположенном на первом этаже знаменитой высотки на Кудринской площади.
В результате ЧП погибли не менее трех человек, около 20 пострадали, а в здании начался пожар.
Заведение было закрыто для частного мероприятия. Дороги в районе перекрыты, работают десятки машин скорой помощи, реанимации и расчеты МЧС. Из соображений безопасности был отменен запланированный Московский ночной велофестиваль.
Основной версией оперативной службы 112, размещенной в социальной сети Telegram, является взрыв газового баллона на кухне ресторана.
Главное Управление МВД подтвердило гибель 3 и ранение 15 человек в результате взрыва у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы.
Точные причины и обстоятельства инцидента на данный момент выясняются официальными ведомствами.