В центре для мигрантов в Нью-Джерси, где проходили голодовки, скончался задержанный 41-летний гражданин Сальвадора Эдвин Лопес-Корнехо скончался в иммиграционном центре Delaney Hall

В иммиграционном центре Delaney Hall в штате Нью-Джерси в США скончался 41-летний гражданин Сальвадора Эдвин Лопес-Корнехо.

Как сообщили в ICE, Корнехо, находившийся в центре с 18 июня, перенес «неотложное медицинское состояние» и скончался 1 августа.

Отмечается, что официальная причина смерти Лопеса-Корнехо будет установлена после проведения детального медицинского обследования.

Тем временем политики-демократы и правозащитные организации выразили сомнения относительно того, можно ли было предотвратить смерть в центре, который ранее становился местом протестов из-за «бесчеловечных условий».

«Это не первая смерть в Delaney Hall, и если не принять меры, она не станет последней. Я посетил этот центр и своими глазами видел условия. Delaney Hall должен быть немедленно и окончательно закрыт», - заявил сенатор-демократ Кори Букер.