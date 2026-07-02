В центре Дамаска произошел мощный взрыв у входа в кафе

Ömer Koparan, Elmira Ekberova
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Мощный взрыв произошел у входа в кафе, расположенное на пути к историческому рынку Хамидия — одному из самых оживленных мест сирийской столицы Дамаска.
Взрыв произошел у кафе, работающего между железнодорожным вокзалом Хиджазской железной дороги и зданием Дворца правосудия.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. Все раненые были доставлены в близлежащие больницы.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что кафе получило повреждения, а рядом с местом взрыва находятся пострадавшие.
Сирийские власти пока не сделали официальных заявлений о причинах произошедшего.