По предварительным данным, пострадали несколько человек, причины происшествия официально не названы

В центре Дамаска произошел мощный взрыв у входа в кафе По предварительным данным, пострадали несколько человек, причины происшествия официально не названы

Мощный взрыв произошел у входа в кафе, расположенное на пути к историческому рынку Хамидия — одному из самых оживленных мест сирийской столицы Дамаска.

Взрыв произошел у кафе, работающего между железнодорожным вокзалом Хиджазской железной дороги и зданием Дворца правосудия.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. Все раненые были доставлены в близлежащие больницы.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что кафе получило повреждения, а рядом с местом взрыва находятся пострадавшие.

Сирийские власти пока не сделали официальных заявлений о причинах произошедшего.