В Чили тысячи студентов приняли участие в акциях протеста против политики жесткой экономии правительства президента Хосе Антонио Каста

В ходе студенческих протестов против правительства в Чили пострадали 25 человек В Чили тысячи студентов приняли участие в акциях протеста против политики жесткой экономии правительства президента Хосе Антонио Каста

В Чили тысячи студентов приняли участие в акциях протеста против политики жесткой экономии правительства президента Хосе Антонио Каста. В результате столкновений с полицией пострадали 25 человек, в том числе 12 полицейских.

Как сообщают чилийские СМИ, демонстрация была организована Конфедерацией студентов Чили (CONFECH). Тысячи участников собрались в центре столицы страны — Сантьяго.

Во время акции между студентами и полицией произошли столкновения, в ходе которых пострадали 25 человек.

Участники протестов выступили против мер по сокращению государственных расходов и предупредили власти о намерении проводить более масштабные акции в будущем.

В результате бросков камней и использования палок со стороны протестующих был нанесен ущерб городской инфраструктуре.

Из-за беспорядков часть станций центральных линий метро Сантьяго была закрыта по соображениям безопасности, а движение транспорта в столице оказалось практически парализованным.

Программа жесткой экономии правительства Каста

Президент Чили Хосе Антонио Каст, вступивший в должность 11 марта, пришел к власти с обещанием сократить государственные расходы примерно на 6 миллиардов долларов в течение 18 месяцев для оздоровления государственных финансов.

В рамках этой программы Каст распорядился реализовать комплексный план жесткой экономии, предусматривающий сокращение бюджетов министерств примерно на 3 процента.

Студенты, преподаватели и профсоюзы утверждают, что наиболее серьезные сокращения в рамках программы затронули сферу образования.

По их мнению, уменьшение финансирования приведет к сокращению ресурсов школ и университетов и может негативно сказаться на качестве образовательных услуг.